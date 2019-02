Letizia d'Espagne lumineuse au Maroc : le geste très classe du roi Mohammed VI

C'est aussi par là que l'amitié s'entretient : pas seulement par le déploiement de fastes et la signature d'accords de coopération comme ceux que le roi Felipe VI d'Espagne et le roi Mohammed VI du Maroc viennent de nouer, mais aussi par les petites attentions telle que celle que le souverain marocain a eue envers la reine Letizia...

Au soir de la première des deux journées de la visite officielle du couple royal espagnol au Maroc, une visite qui s'est enfin produite les 13 et 14 février 2019 après avoir été maintes fois différée depuis 2016, Mohammed VI et sa famille rendaient à Felipe et Letizia d'Espagne les honneurs dus à leur rang en les conviant à un grand dîner de gala au palais royal, à Rabat. Point d'orgue idéal pour nourrir effectivement les liens d'amitié après de longues heures consacrées à travailler, depuis l'arrivée de ces visiteurs de marque.

La reine Letizia, fidèle à elle-même, illuminait l'événement et la nuit marocaine, vêtue d'une robe blanche ajustée agrémentée d'une tunique à manches longues transparente et rebrodée de bijoux façon caftan, ensemble qu'elle devait une fois de plus à Felipe Varela, qui l'habille dans les grandes occasions. Mais le styliste comme elle-même avaient vraisemblablement sous-estimé la rigueur des nuits au Maghreb et, au terme du repas, Letizia a été saisie par le froid.

S'en apercevant, le roi Mohammed VI du Maroc, en véritable chevalier servant, s'est aussitôt délesté de son selham, ce grand manteau traditionnel typique, et l'a proposé à son invitée afin qu'elle se couvre. Le site de l'hebdomadaire espagnol Hola! a mis en ligne une courte vidéo de la sortie du dîner dans laquelle on peut voir l'épouse du roi Felipe portant le selham de leur hôte avec style, d'autant que la couleur crème de l'étoffe s'accordait très bien avec sa propre tenue !

La visite du couple royal espagnol s'est achevée le lendemain après une journée bien chargée que la reine a passée en partie en compagnie de la princesse Lalla Meryem, la soeur du roi.