Alexandra Lamy en couple : "Oui, je suis accompagnée"

Actuellement en pleine promotion de L'embarras du choix, dont la sortie en salles est prévue le 15 mars, Alexandra Lamy est partout ! L'actrice de 45 ans fait entre autres la couverture du nouveau numéro de La Parisienne et de Télé 7 jours. Et ce samedi 11 mars, c'est dans Thé ou Café qu'elle s'est de nouveau livrée sur son film, mais pas seulement !

Alexandra Lamy a accepté de s'épancher légèrement sur sa vie amoureuse lors de son entretien avec l'animatrice Catherine Ceylac. Aussi a-t-elle confirmé les rumeurs la disant en couple : "Je suis accompagnée", lâche-t-elle dans un rire. La divine blonde n'a toutefois pas souhaité dévoiler l'identité de l'heureux élu et a assuré qu'elle ne le fera pas de sitôt : "On ne le verra jamais sur Instagram ou ailleurs", a-t-elle affirmé, catégorique.

Après quoi, elle a livré son secret pour un couple qui dure : "A 40 ans, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent un peu. Je conseille aux filles de 20 ans de ne pas s'oublier. Souvent, quand elles tombent amoureuses, les jeunes filles oublient leurs copines, leurs passions, leurs études et parfois leur travail. Du coup, elles se perdent complètement et quand c'est fini, elles sont extrêmement malheureuses. Alors que je pense qu'à 40 ans on se dit qu'on connaît bien l'histoire. On sait qu'il faut penser à soi et garder son indépendance. Ça peut donner un peu de piment et c'est pas mal."

La maman de Chloé Jouannet (19 ans) - née de sa relation avec Thomas Jouannet (de 1995 à 2003) - a en revanche était moins bavarde au moment d'évoquer son ancienne idylle avec Jean Dujardin. Après que l'animatrice lui a demandé si des problèmes d'ego avaient précipité la fin de leur couple, Alexandra Lamy a ainsi fermement répondu : "Je n'en parlerai pas."

Pour rappel, les deux acteurs avaient débuté leur relation lors du tournage de la série humoristique de France 2 Un gars une fille et s'étaient mariés en 2009. Leur histoire a pris fin en 2013 et depuis, Jean Dujardin a refait sa vie avec la patineuse Nathalie Péchalat, avec laquelle il a eu une fille.