Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément complices et accordés pour une virée en moto

Ce jeudi 16 août 2018, Hugo Clément a partagé une drôle de photo sur son compte Instagram. En compagnie de la belle Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) pendant ses vacances d'été à Biarritz, le reporter de Konbini News, ancien journaliste de Quotidien (TMC), s'est laissé aller à dévoiler à ses abonnés leur activité du jour, une virée en moto. Ils s'affichent alors en train de s'équiper dans les règles pour aller se promener : casques de moto, gants, sourires... Ils sont fin prêts pour une balade de folie !

Le détail le plus fou est celui de leur style vestimentaire. En effet, Hugo Clément et la Miss se sont accordés, portant la même chemise fleurie ainsi que les mêmes chaussures de route. Un détail qui en dit long sur leur belle complicité et qui n'a pas manqué d'amuser les internautes : "Ils sont trop chouuu!!!", "Super tenue !!!", "Mais quel beau tissu", "Profitez bien les twins", "Trop mignons!!! Il te manque le short Hugo! Ce sera vraiment plus sexy"...

Le duo s'est rencontré lors d'un tournage pour le programme Fort Boyard (France 2) en mai dernier. Leur passage a été diffusé le 21 juillet 2018. Ils s'étaient par la suite retrouvés en Corse lors du festival Calvi on the rocks au cours duquel Hugo Clément animait une émission sur le web en compagnie notamment d'Agathe Auproux. Selon le magazine Voici, Hugo et Alexandra vivraient une relation amoureuse même si, pour le moment, aucun des deux n'a confirmé ni infirmé la nouvelle.