Agathe Auproux et Hugo Clément : Le duo de choc fait sensation sur la Toile !

Depuis le 6 juillet 2018, Agathe Auproux profite du magnifique soleil de la Corse loin des plateaux télé. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste ne se contente pas de passer ses journées à la plage puisqu'elle assiste également au festival Calvi on the Rocks. Durant l'événement, elle a pour tâche de présenter l'émission #LaGrandeLogeUZIK – décrite comme "un apéritif intimiste et exclusif en direct des docks de Calvi" – sur Facebook Live avec Hugo Clément et Marion Seclin.

C'est ainsi qu'Agathe Auproux a pris la pose en tenue estivale avec le journaliste de Konbini et la youtubeuse de 28 ans sur Instagram. Le trio, qui ne chôme pas, a fait sensation sur le réseau social. Sur le compte de Hugo Clément, la photo a récolté plus de 20000 like et nombreuses ont été les réactions.