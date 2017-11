Quotidien : Hugo Clément confirme son départ

Alors qu'il est de plus en plus apprécié des téléspectateurs pour ses interventions, parfois cocasses, et ses reportages politiques dans Quotidien sur TMC, le jeune journaliste Hugo Clément est sur le point de s'en aller.

C'est la société de production Bangumi (cofondée en 2011 par Laurent Bon et Yann Barthès), qui a annoncé la nouvelle sur Twitter, ce dimanche 19 novembre 2017. "Après deux saisons au sein du Petit Journal et de @Qofficiel, Hugo Clément va quitter Bangumi à la fin de l'année 2017. On lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets", peut-on lire. Le journaliste de 28 ans, originaire de Toulouse, a réagi peu après. "Merci @Bangumiprod pour ces 2 ans et demi qui m'ont beaucoup apporté ! J'ai décidé de me lancer dans un nouveau super projet en 2018. Merci à tous pour vos gentils messages", a-t-il écrit.

Le site Le Parisien annonce de son côté que le journaliste partirait pour le site Konbini où il fera des reportages vidéos. Avant de travailler avec Bangumi (qui produit également Stupéfiant !), Hugo Clément a fait ses armes sur France 2.

Quotidien a perdu quelques têtes d'affiches en cours de route, à l'instar de Panayotis Pascot et de la journaliste Salhia Brakhlia (partie sur BFMTV).