Alexandra Rosenfeld : Hugo Clément, salement amoché dans les manifs, dénonce

"Samedi à 18h15, boulevard Malesherbes [17e arrondissement de Paris, NDLR], je circulais en scooter avec ma compagne Alexandra. Nous allions boire un verre. Sur notre route, j'ai aperçu des manifestants en train de monter une barricade. J'ai décidé de m'arrêter pour faire quelques images avec mon téléphone. J'ai garé le scooter et commencé à filmer, en conservant mon casque de moto sur la tête. J'étais vêtu d'une parka bleu nuit, et je n'étais pas identifié comme journaliste. Au bout de quelques secondes, alors que j'étais tourné vers le cordon de policiers progressant vers la barricade, les manifestants étant dans mon dos, j'ai été percuté par un projectile en plein visage. La visière du casque a explosé et je suis tombé.

Alors que j'étais au sol, une personne m'a arraché le téléphone des mains et s'est enfuie. Des manifestants m'ont tiré par le manteau pour me mettre en lieu sûr et m'ont prodigué les premiers soins. J'ai ensuite retrouvé ma compagne et nous sommes partis en taxi à l'hôpital Bichat, où j'ai été pris en charge et recousu (7 points de suture à l'arcade). Heureusement, j'avais mon casque. Il a amorti l'impact et m'a probablement évité une blessure beaucoup plus grave. Je suis formel sur un point : le projectile provenait du cordon des forces de l'ordre. Les manifestants étaient dans mon dos, et les policiers ont chargé juste après.

S'agissait-il d'une balle de flashball ou d'une grenade lacrymogène ? Je ne peux pas le savoir. Une chose est sûre : ce projectile a été tiré à hauteur de tête, puisque je l'ai reçu en plein visage. Je ne pointe pas du doigt l'ensemble des policiers, qui ont dû travailler dans des conditions très difficiles et stressantes. Je regrette simplement ce tir tendu, qui va à l'encontre des règles de sécurité élémentaire. Je déplore l'immense lâcheté du voleur de téléphone non identifié qui a profité de ma blessure pour agir. Mais, surtout, je remercie les personnes, dont certaines portaient des gilets jaunes, qui m'ont mis à l'abri et se sont inquiétées de mon sort. Merci pour tous vos messages de soutien, qui me font très plaisir. A très vite ! Hugo."

La rédaction de Purepeople.com se joint à ces témoignages de sympathie et souhaite à Hugo Clément un bon rétablissement.

A Paris, les émeutes ont fait près de 110 blessés, dont une vingtaine dans les rangs des forces de l'ordre, mais aussi des dégâts d'une ampleur consternante (véhicules et bâtiments incendiés, magasins saccagés, Arc de Triomphe vandalisé...). 287 interpellations ont eu lieu.