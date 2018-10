Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément en couple face à Laury Thilleman

Une soirée spectaculaire s'est déroulée au parc de Bagatelle à Paris, mardi 30 octobre 2018. Le Cirque du Soleil organisait la première du spectacle Totem qui "retrace le périple fascinant de l'espèce humaine, de son état primitif d'amphibien jusqu'à son désir ultime de voler". Un show auquel se sont rendues de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Alexandra Rosenfeld et son compagnon Hugo Clément.

C'était la première fois que Miss France 2006 et le reporter de Konbini faisaient une apparition ensemble sur un tapis rouge. Le duo s'est montré complice. Laury Thilleman, quant à elle, est venue sans son cher et tendre Juan Arbelaez.

Les acteurs Louise Monot, Bérénice Béjo, Noom Diawara, Tarek Boudali et Mélanie Bernier ont également répondu présents. Tout comme la figure incontournable de la mode et de la vie parisienne Mathilde Favier, le compositeur Alex Jaffray, le mannequin Dolorès Doll, l'humoriste Marc-Antoine Le Bret, la danseuse Hajiba Fahmy, Jean-Marc Généreux, Kamel Ouali, l'ancien chroniqueur de C8 Jeremstar, l'animateur de TF1 Harry Roselmack, Marie-Ange Casta, le chroniqueur de Quotidien Alex Ramirès, celui de LCI Thierry Moreau et David Lantin (W9).

Kamel le Magicien, les chanteurs Singuila, Marc Lavoine, et Awa Sy de The Voice 4, DJ Cut Killer, le producteur de musique Pascal Nègre, le footballeur Rio Mabuva et sa femme Elodie, la youtubeuse Andy Raconte (Nadège Dabrowski), le styliste Alexandre Mattiussi et le mannequin Francisco Lachowski, accompagné de son fils Milo (né le 25 mars 2013 de son union avec Jessiann Gravel Beland), ont aussi profité du spectacle.