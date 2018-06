Jeremstar ne sera pas de retour sur C8 : Sous le choc, il réagit !

"Jeremstar sera avec nous la saison prochaine dans Les Terriens du dimanche. C8 le lui a annoncé", confiait Thierry Ardisson à nos confrères du Huffington Post, en mai dernier. Pourtant, rétropédalage ce vendredi 15 juin 2018 : son chroniqueur ne sera finalement pas de retour à la rentrée.

Invité dans Morandini Live, sur CNews, afin de parler des changements qui seront opérés la saison prochaine dans Salut les Terriens, l'homme en noir a confié : "Jeremstar ne revient pas, contre mon gré d'ailleurs. Cela lui a été annoncé ce matin. (...) Je voulais qu'il revienne mais la chaîne a dit non. (...) J'adore Jeremstar, mais il n'y a aucune raison d'aller au clash avec C8 pour une histoire pareille. Je suis un peu désolé."

Une fois cette annonce faite, Jeremstar a pris la décision de s'exprimer sur Instagram. Et il n'a pas caché sa tristesse et sa déception de ne plus faire partie des Terriens du dimanche : "Aujourd'hui est une journée noire pour moi. J'apprends que je ne serai pas reconduit à la rentrée dans Les terriens du Dimanche sur C8. J'ai la sensation de perdre la chose qui avait le plus de sens pour moi. Je me suis battu pendant des mois pour revenir à l'antenne avec le soutien indéfectible de Stéphane Simon et de Thierry Ardisson, que j'ai toujours considéré comme un père télévisuel. J'ai aujourd'hui le sentiment d'avoir été pris pour un guignol, d'avoir été mené en bateau. D'avoir été considéré comme de la chair à buzz pendant des mois par des personnages indélicats, qui ne respectent pas la présomption d'innocence. Entre belles promesses et rétropédalages, l'indécision de la chaîne, qui a entretenu le suspense concernant mon éventuel retour, me donne la nausée. La vie continue. Je me réserve le droit de m'exprimer à ce sujet dans un prochain livre."