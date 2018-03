Jeremstar bientôt viré de C8 ? Révélation en direct de Cyril Hanouna

Après deux mois de silence, Jeremstar a pris la décision de s'exprimer sur l'affaire dans laquelle son ancien ami Pascal Cardonna est impliquée. Néanmoins, ce n'est pas sur C8 que Jérémy Gisclon, de son vrai nom, s'est exprimé. Le chroniqueur des Terriens du dimanche – qui avait décidé d'un commun accord avec C8 de se mettre en retrait de ses activités de chroniqueur – a opté pour Quotidien (TMC). Un choix qui en a surpris plus d'un et qui a quelque peu agacé l'équipe de Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna a alors dévoilé les coulisses de cette histoire.

Dans un premier temps, l'animateur de 43 ans a confié que Thierry Ardisson et Stéphane Simon, le producteur des Terriens du dimanche, avaient autorisé Jeremstar à se rendre sur le plateau de Quotidien. La raison ? L'homme en noir ne souhaitait pas le recevoir dans l'une de ses émissions par peur d'être accusé de connivence ou de complaisance. Une information confirmée par le blogueur chez Yann Barthès. Et tous deux sont pour son retour dans Les Terriens du dimanche selon Cyril Hanouna.

Toutefois, il n'en est pas de même pour C8 qui "ne veut plus en entendre parler" : "C8 lui a demandé : 'Attend un petit peu avant de parler.' Mais il voulait absolument s'exprimer sur son affaire. Il a donc dit : 'Puisque c'est comme cela, je vais sur l'émission concurrente.' Maintenant, ce qu'il a fait, je vous le dis, j'ai eu le patron de la chaîne cet après-midi, je pense que pour lui, C8 c'est terminé." Une nouvelle qui devrait attrister Jeremstar car il a confié dans Quotidien qu'il ferait son retour sur la chaîne et les jours qui le séparent de Thierry Ardisson et de son retour dans Les Terriens du dimanche.

Pour rappel, depuis le mois de janvier, Jeremstar est mêlé à une sordide affaire de moeurs. Son ami Pascal Cardonna alias Babybel, employé de France Bleu âgé d'une cinquantaine d'années, est visé par plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel sur mineur, corruption de mineur et recours à la prostitution de mineurs. Un internaute l'a d'ailleurs accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs grâce à sa proximité avec l'ex-chroniqueur télé. Pascal Cardonna a saisi la justice à son tour et a déposé plainte pour "tentative de meurtre" auprès du procureur de la République à Nîmes, à la fin du mois de février et, plus tôt, pour "diffamation et atteinte à la vie privée". De son côté, Jeremstar avait porté plainte pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris.

Rappelons que Pascal Cardonna et Jeremstar restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.