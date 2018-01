Jeremstar viré des Terriens du dimanche en plein scandale ? C8 nous répond

Jeremstar, au plus mal depuis qu'a éclaté l'affaire qui porte son nom, s'est mis en retrait, d'un commun accord avec C8, de ses activités de chroniqueur dans Les Terriens du dimanche. D'après nos confrères du magazine Public, la chaîne aurait depuis pris une décision plus radicale, celle de virer le spécialiste de la télé-réalité.

Dans le dernier numéro du magazine, il est indiqué que "Jeremstar ne réintégrera jamais la bande". D'après les informations de nos confrères, cette décision est "définiti[ve]". Plus encore, "la version dominicale de l'émission de Thierry Ardisson serait sur la sellette", peut-on lire.

Des informations erronées puisque, contactée par nos soins, C8 dément fermement avoir viré Jeremstar. Plus encore, la chaîne nous rappelle avoir indiqué le 17 janvier 2018 que, "d'un commun accord" avec le chroniqueur, elle "suspend[ait] son activité sur l'antenne". Et de préciser : "C8 reste très attentive à l'évolution de la situation."

Toutefois, le chroniqueur de 31 ans ne fera pas son retour à l'antenne dans les prochains jours. "Une procédure judiciaire est en cours, nous rappelle-t-on. Les conditions ne sont pas réunies pour que Jeremstar participe aux Terriens du dimanche."

Rappel des faits

L'affaire a été lancée le 16 janvier 2018 lorsqu'un certain @aqababe, vexé que Jeremstar reprenne sa vidéo "scoop" concernant deux candidats de télé-réalité sans le mentionner, a diffusé sur la Toile des images du blogueur en train de se masturber. Par la suite, ce même internaute a accusé Babybel alias Pascal Cardonna, employé chez France Bleu d'une cinquantaine d'année et ami proche de Jeremstar, d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs grâce à sa proximité avec le chroniqueur télé.

Des accusations que le trentenaire a niées à travers un premier communiqué. Dans la foulée, il avait porté plainte pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris.

Par la suite, deux jeunes hommes ont à leur tour saisi la justice. Annoir – qui raconte s'être réveillé dans le lit de Pascal Cardonna tandis que ce dernier lui faisait une fellation – a déposé plainte pour viol aggravé sur mineur, corruption sur mineur, atteinte sexuelle sur mineur, recours à la prostitution de mineurs, le tout sous aggravation de faits commis en bande organisée. Il a également visé Jeremstar pour "corruption, agression sexuelle sur mineur et recours à la prostitution". De son côté, Jason – qui a eu une relation sexuelle rémunérée avec Pascal Cardonna alors qu'il était âgé de 14 ans – a porté plainte contre ce dernier pour corruption de mineur et abus de faiblesse.

Dans un second communiqué, Jeremstar s'est désolidarisé de son ami Babybel et a une nouvelle fois clamé son innocence. Pascal Cardonna, menacé de mort, réfute lui aussi les accusations dont il fait l'objet. Plus encore, il envisage de porter plainte contre Annoir, qui se serait rendu avec "trois malabars" à son domicile, pour tentative d'intrusion et "peut-être même tentative de meurtre".

Rappelons que Pascal Cardonna et Jeremstar restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.