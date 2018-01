Les Anges 10 : Le premier couple (étonnant) de l'aventure dévoilé !

Amélie Neten, Shanna Kress, Barbara (Secret Story 11), Maddy (Les Marseillais VS Le reste du monde), Claire Tomek (10 Couples parfaits), Jordan (Secret Story 11), Manon Reyvan (Les Marseillais), Vincent Queijo (Friends Trip 4), Rémi Notta (Secret Story 9), Thomas (Les Anges 9), Adrien Laurent (Friends Trip 4), Sarah (The Voice 2), Tristan (Ninja Warrior) et Florian (Mariés au premier regard 2) sont actuellement à Los Angeles pour le tournage des Anges 10 (NRJ12). Tous se sont envolés pour les Etats-Unis afin de concrétiser un projet professionnel.

Mais, comme chaque année, certains participants ne remportent pas simplement des contrats pour l'avenir. Ils gagnent aussi l'amour. C'est semble-t-il le cas de Shanna Kress. Sur une vidéo dévoilée par le compte Instagram "bordeltv", on peut apercevoir la divine brune embrasser Adrien Laurent. Difficile donc de ne pas en déduire que les deux candidats ne vivent pas une histoire d'amour. Reste à savoir combien de temps elle durera.

Il s'agit-là de la première histoire d'amour officielle pour Shanna, depuis sa rupture avec Thibault Kuro, après quatre ans de relations. Les anciens tourtereaux, qui se sont rencontrés dans Les Marseillais (W9) annonçaient leur séparation en février dernier. Une nouvelle qui avait choqué leurs fidèles fans.

Depuis, Thibault s'est remis en couple avec Jessica Thivenin et leur idylle ne semble pas près de s'arrêter.