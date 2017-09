Jessica Thivenin et Thibaut Kuro : Vacances coquines et glamour à Mykonos

Toutes les starlettes de télé-réalité se sont donné le mot : Mykonos is the new place to be en été pour parfaire son bronzage ou se la couler douce. Il y a quelques semaines, Jessica Thivenin et son petit ami Thibault Kuro ont posé leurs valises sur l'île grecque afin de prendre du bon temps en amoureux. D'ailleurs, ces moments câlins ne sont pas passés inaperçus !

En effet, le dimanche 27 août 2017, les tourtereaux ont été vu sur une plage très privée. D'ailleurs, sur les clichés, les deux jeunes gens se montrent très proches, n'hésitant pas à s'embrasser langoureusement. Exit les rumeurs auxquelles les amoureux font face : entre les deux Marseillais que l'on peut voir chaque soir sur le canal 9 de la TNT, c'est du sérieux !

Plus tard, c'est sur un lit de plage que l'on retrouve Thibault, seul, en train de lézarder au soleil dans son petit maillot de bain rouge écarlate. Pendant que son boyfriend se reposait, la sulfureuse blonde préférait barboter dans les eaux de la mer Égée simplement vêtue d'un deux-pièces très échancré qui laissait entrevoir sa généreuse poitrine.

Sur les réseaux sociaux, la bimbo a partagé de nombreuses photos de ses vacances avec Thibault. Elle a même été rejointe par sa meilleure amie Stéphanie Durant et son petit ami Théo Soggiu, qui vivent désormais à Londres.

Nabilla et Thomas Vergara ont eux aussi profité des Cyclades durant quelques jours... Les people du monde de la télé se sont tous retrouvés à Mykonos !