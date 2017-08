Jessica Thivenin et Thibault Kuro amoureux à Mykonos : Leurs tendres clichés...

Cet été 2017, Mykonos semble être THE place to be pour nos starlettes de télé-réalité.

Dimanche 13 août, la jolie Jessica Thivenin et son amoureux Thibault Kuro (tous les deux révélés par Les Marseillais de W9) ont dévoilé sur Instagram leur présence sur la célèbre île grecque. "Holiday with my love @thibaultmiami", a notamment indiqué la jeune femme en légende d'un cliché montrant son couple déambulant main dans la main au milieu des maisons blanches traditionnelles de l'île.

"Qu'ils sont beaux", "C'est canon, bonnes vacances", "Ça fait encore bizarre de vous voir ensemble mais vous avez l'air bien, donc je vous souhaite que du bonheur", "La photo est sublime", pouvait-on lire dès les premières réactions à la publication romantique. Notons que Jessica et Thibault n'ont pas fait le voyage simplement à deux puisque Stéphanie Durant (Les Marseillais elle aussi) et son petit ami Théo Soggiu les ont accompagnés.

Pour rappel, Jessica, Thibault, Stéphanie et son petit ami - avec qui elle vit à Londres désormais ! - ne sont pas les seuls à avoir choisi Mykonos comme destination en cette mi-août 2017. Nabilla et Thomas Vergara profitent déjà des charmes de la ville depuis plusieurs jours ! Ce dimanche, l'ex-bimbo brune a d'ailleurs été aperçue en pleine séance de fly board...

Les Marseillais de W9 vont-ils croiser Nabilla et Thomas ? A suivre...