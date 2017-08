Jessica Thivenin (déjà) enceinte de Thibault Kuro ? La rumeur enfle...

Il y a quelques heures, un raz-de-marée s'est abattu sur les réseaux sociaux... Jessica Thivenin serait enceinte de son nouveau petit ami Thibault Kuro !

En effet, jeudi 3 août 2017, en postant sur Instagram une photo d'elle en bikini au bord d'une piscine, la sulfureuse blonde au caractère bien trempé a fait trembler le Net en moins de deux. D'après ses admirateurs, son ventre "arrondi" pourrait être le signe d'une grossesse : "T'es enceinte ?!", "C'est moi ou Jessica a grossi du ventre ?", "Tu as pris des formes, c'est super" ou encore "Elle est enceinte, c'est obligé. Elle mange plus que d'habitude !", lit-on.

Agacée, la belle n'a pas tardé à répondre à ses fans : "Vous êtes fous, je ne suis pas enceinte. C'est juste que j'aime la bouffe, moi !", a-t-elle indiqué sur Snapchat quelques minutes à peine après les premières allégations.

Qu'importe, avec ses 90 000 "like" sur le cliché en question, celle qu'on verra très prochainement sur nos écrans dans la saison 2 du programme Les Marseillais VS le reste du monde au côté de son amoureux peut compter sur le soutien de ses nombreux admirateurs. "Grossi du ventre ? Mais arrêtez vos délires, sérieux ! Même si elle avait grossi ou au pire enceinte, qu'est-ce que ça peut vous faire ?", "Elle n'a pas du tout grossi, elle est parfaite, Jessica", "Je trouve qu'elle a une taille magnifique et un teint au top du top" et même "Vous arrivez encore à dire qu'elle est enceinte... ? Vous êtes magique !" a-t-on pu lire sous le cliché.

En bref, non, Jessica Thivenin n'est pas enceinte de Thibault Kuro et ça, sa communauté l'a très bien compris !