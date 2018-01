Affaire Jeremstar: "Orgies", "Prostitution"... Il nie des accusations "grotesques"

Jeremstar, chroniqueur spécialiste de la télé-réalité de 31 ans mêlé à une sordide affaire, vient de répliquer.

Rappel des faits : une vidéo de lui en train de se masturber au son de sa propre chanson, Masturbation psychologique, a été publiée par un internaute répondant au nom d'Aqababe. Plus encore, ce dernier accuse Pascal Cardonna, un employé de France Bleu âgé d'une cinquantaine d'années et proche de Jeremstar, d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs grâce aux connaissances du blogueur. Des captures d'écran ont été dévoilées sur la Toile afin d'appuyer ces accusations.

"Effondré", comme l'avaient indiqué nos confrères du Parisien, Jeremstar s'était terré dans le silence et s'était, d'un commun accord avec C8, mis en retrait de ses activités de chroniqueur dans Les Terriens du dimanche. Ce mercredi 17 janvier 2018 en fin de journée, il s'exprime enfin via un communiqué officiel partagé sur son compte Twitter. "J'ai été profondément bouleversé par les événements qui se sont produits ces derniers jour. L'émotion qui m'a envahi m'a jusque-là réduit au silence. Je vous prie de bien vouloir m'excuser", lance celui qui se dit "abasourdi par les accusations" dont il fait l'objet.

J'ai pris les mesures nécessaires

Concernant la vidéo intime de lui, qu'il qualifie "d'images à caractère pornographique", Jeremstar évoque un acte "odieux" et "répréhensible sur le plan pénal". "J'ai pris les mesures nécessaires pour qu'il soit puni en vertu de la loi", poursuit-il, visant @aqababe, son "cyber-agresseur". Précisant ensuite que la vidéo a été supprimée, il est revenu sur les accusations concernant Pascal Cardonna, salarié de France Bleu.

"J'ai pris connaissance des témoignages, lance-t-il. J'en ignorais absolument l'existence." Quant aux révélations selon lesquelles Pascal Cardonna se serait servi de sa relation amicale avec Jeremstar dans le but d'un rapprochement avec des mineurs, sa réponse est claire : "Je peux d'ores et déjà dire avec la plus grande fermeté que j'ai jamais accepté et n'accepterai jamais que quiconque se prévale d'une quelconque proximité avec moi pour obtenir quoi que ce soit." Il ajoute par ailleurs que cette idée l'"horrifie". Reconnaissant avoir "entretenu une relation amicale avec Pascal Cordonna", Jeremstar a ensuite précisé n'avoir "rien à voir avec sa vie intime" et être "étranger aux imputations dont il fait l'objet, à supporter qu'elles soient démontrées".

Des accusations gratuites et grotesques

Et d'évoquer les rumeurs qui circulent à son sujet : "On m'accuse d'avoir facilité les supposés agissement de Pascal Cordonna. Je nie. On m'accuse d'y avoir participé. Je nie. On m'accuse d'être à la tête d'un réseau de prostitution de mineurs. Je nie. On m'accuse de m'être adonné avec lui à des orgies. Je nie." Des accusations qu'il juge "gratuites et grotesques". Pour lui, la "répétition en ligne de ces monstruosités infondées est une autre forme de cyberharcèlement". Enfin, il a tenu à s'adresser aux internautes et notamment à sa communauté "vulnérable" et "fragile", indiquant prendre "des mesures radicales" sur les liens entretenus avec "certaines personnes" de son entourage.