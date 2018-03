Jeremstar bientôt écarté de C8 ? Thierry Ardisson confirme et s'explique

Terré dans le silence jusqu'alors, Jeremstar a pris la décision de s'exprimer jeudi 22 mars 2018... sur le plateau de Quotidien (TMC). Un choix qui n'a pas fait l'unanimité. En effet, Jérémy Gisclon de son vrai nom, chroniqueur des Terriens du dimanche (C8) ayant suspendu ses activités depuis le scandale, était plutôt attendu sur une chaîne du groupe. Ce samedi 24 mars 2018, Thierry Ardisson s'est exprimé sur le sujet au micro d'Isabelle Ithurburu dans Le Tube (Canal+).

L'homme en noir explique pourquoi Jeremstar n'a pas brisé le silence dans son émission Salut les terriens ! : "J'ai dit à C8 : 'Si je le reçois le samedi, je veux qu'il soit là le dimanche.' Je ne me voyais pas recevoir Jeremstar le samedi et qu'il ne soit pas là le dimanche. On se serait dit : 'Mais pourquoi, s'il n'a rien à se reprocher ?'", déclare Thierry Ardisson.

La condition n'a pu être respectée, comme il l'explique : "C8 ne pouvait rien me garantir donc j'ai dit à Jeremstar d'aller sur TMC." Et de poursuivre : "On aurait pu se dire que ce n'était pas de la bonne déontologie (...). Là-bas, ils lui ont posé les questions qu'ils voulaient. Maintenant, C8 est forcé de reconnaître qu'ils ne souhaitent pas son retour dans l'émission. Ce n'est pas ma décision, mais celle de la chaîne."

Des propos qui rejoignent ceux tenus par Cyril Hanouna après la prise de parole de Jeremstar chez Yann Barthès. L'animateur de Touche pas à mon poste (C8) avait en effet laissé entendre que l'avenir du blogueur sur la chaîne était plus que compromis. En bref, le sort du chroniqueur semble désormais scellé...

Rappel des faits

Pour rappel, depuis le mois de janvier, Jeremstar est mêlé à une sordide affaire de moeurs. Son ami Pascal Cardonna alias Babybel, employé de France Bleu âgé d'une cinquantaine d'années, est visé par plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel sur mineur, corruption de mineur et recours à la prostitution de mineurs. D'après les informations d'un internaute, ce dernier se serait même servi de sa proximité avec Jeremstar pour attirer les jeunes hommes chez lui.

Pascal Cardonna a saisi la justice à son tour et a déposé plainte pour "tentative de meurtre" auprès du procureur de la République à Nîmes, à la fin du mois de février et, plus tôt, pour "diffamation et atteinte à la vie privée". De son côté, Jeremstar avait porté plainte pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris.

Rappelons que Pascal Cardonna et Jeremstar restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.