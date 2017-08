Alexandre Brasseur (Demain nous appartient) partant pour une saison 2 !

Depuis le 17 juillet dernier, les téléspectateurs de TF1 ont rendez-vous chaque jour à 19h20 avec leur nouvelle saga estivale, Demain nous appartient, dans laquelle officient notamment Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur. Interrogé par nos confrères de Télé 7 jours, ce dernier a accepté de parler de cette expérience !

Qu'on se le dise, le comédien de 46 ans est ravi d'enchaîner actuellement les journées de travail de douze heures pour les besoins de la série et n'est pas près de se plaindre. "On travaille dans un environnement agréable, à Sète. S'il y a bien un truc que je déteste, ce sont les acteurs qui se plaignent de travailler trop. Dans ce métier, on galère assez pour trouver un rôle, ce n'est pas pour râler quand on en a un", a-t-il lâché d'entrée de jeu.

En outre, si le succès continue d'être au rendez-vous chaque soir, Alexandre Brasseur n'a pas caché qu'il serait heureux d'être de la partie pour une saison 2. "Je suis plutôt pour. Je me régale !", a-t-il commenté.

Pour finir, sur un terrain plus personnel, le fils et petits-fils des acteurs Claude et Pierre Brasseur a accepté d'évoquer ses propres enfants. Et a priori, aucun d'entre eux ne devrait marcher dans leurs pas en se lançant dans un avenir proche dans la comédie. "Mes enfants ne sont pas vraiment attirés par la scène. Ils vont peut-être changer, mais je ne veux pas leur forcer la main. Peu m'importe, tant qu'ils sont heureux", a-t-il révélé.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé 7 jours, actuellement en kiosques.