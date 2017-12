Alexandre Devoise et la mort de Philippe Vecchi : "Personne ne s'attend à ça"

Le 27 octobre, l'animateur et journaliste Philippe Vecchi était retrouvé mort au domicile de ses parents à Riorges, dans la Loire. Selon le magazine Closer, l'homme de 53 ans se serait suicidé par dépit amoureux. Il a notamment été marié à l'actrice Macha Polikarpova et été le compagnon de la star du x Mélanie Coste.

Philippe Vecchi a débuté sur le petit écran comme chroniqueur dans La Grande Famille sur Canal+ que présentait son ami, lui aussi disparu, Jean-Luc Delarue. En 1995, le mythique programmateur Alain De Greef, emporté par un cancer en 2015, lui confie la présentation de l'émission en duo avec un autre de ses amis, Alexandre Devoise. En 1997, le duo prend les rênes de Nulle Part Ailleurs durant trois saisons. Devoise et Vecchi ont vécu ensemble les plus belles heures de Canal, ses fêtes et les excès qui vont avec.

Un homme fragile

Dans le nouveau numéro de Télé Star, Alexandre Devoise, 45 ans, dévoile la nouvelle formule du Téléshopping qu'il coprésente depuis quatre ans avec Marie-Ange Nardi sur TF1. L'animateur à l'allure juvénile n'échappe pas à la question sur la disparition de son ancien complice : "[Philippe était] un grand ami. Je l'avais eu au téléphone trois semaines avant son décès et l'on était tout le temps en contact. (...) Ce fut vingt-cinq ans d'amitié et dix ans à être ensemble 24h/24. Son décès a été un choc pour moi." Sans prononcer le mot suicide, Devoise évoque la brutalité de cette disparition : "Même si Philippe était fragile, personne ne s'attend à ça, surtout de la manière dont ça s'est passé. C'est une grosse perte pour moi."

C'est une perte immense pour ses amis, pour le journalisme comme ont tenu à le rappeler Pierre Lescure et Michel Denisot et, bien évidemment, pour sa famille. La soeur de Philippe Vecchi, Elsa Vecchi (43 ans), rédactrice en chef du Huffington Post Québec, a publié quelques mots sur Facebook au nom de leurs proches : "Philippe est parti. Mes parents, mes proches et moi, nous devons maintenant faire face à l'immense tristesse de son départ et du vide qu'il laisse au sein de notre famille. Merci pour tous vos témoignages et votre soutien."