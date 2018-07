Alexia Mori enceinte d'une fille ou d'un garçon ? Sa grande annonce !

Alexia Mori est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Une grossesse qu'elle partage de temps à autre avec ses fans. Mais il y avait une question à laquelle la candidate de Secret Story 7 ne voulait pas répondre : "Attends-tu une fille ou un garçon ?"

La maman de Louise (1 an) a toujours fait savoir qu'elle ne le révélerait pas et on sait désormais pourquoi. Lundi 15 juillet 2018, elle a annoncé sur Instagram que son compagnon Stéphane et elle ne connaissaient eux-mêmes pas le sexe de leur enfant à naître. "Je vais simplement vous révéler le sexe du bébé pour faire taire toutes les personnes étant sûres et certaines de savoir le sexe par rapport à plusieurs 'gaffes' que j'aurai faites... Attention roulement de tambour... Le bébé qui se cache à l'intérieur de moi est : une fille... ou un garçon. Vous allez peut-être être déçus mais avec Stéphane, nous avons choisi d'apprendre le sexe du bébé seulement le jour de l'accouchement. Nous avons envie de rendre ce moment encore plus beau et pour nous, il n'y a pas plus belle surprise", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on peut l'admirer en train de porter Louise, avec un ruban rose et un bleu qui entourent son baby bump. Elle a ensuite révélé n'avoir fait aucun achat et vivre cette "grossesse sereinement, apaisée, tranquillement".

"Vous savez quand je m'imagine avec mon bébé, je n'imagine pas un sexe, je nous imagine seulement nous en train de s'aimer #Louisevadevenirgrandesoeur", a-t-elle conclu sa publication.