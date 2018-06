Alexia Mori enceinte : Sa grosse crainte pour son accouchement !

Alexia Mori s'apprête à accueillir dans les prochaines semaines son deuxième enfant. Si elle a hâte d'agrandir sa petite famille, l'ex-candidate de la saison 7 de Secret Story redoute de plus en plus son accouchement. Sur les réseaux sociaux, elle a fait part de ses inquiétudes à sa communauté.

Le 16 juin 2018, Alexia Mori s'est emparée de son compte Instagram pour révéler sa plus grande crainte en publiant une adorable photo de Louise, sa petite fille qui a fêté son 1er anniversaire en mai. "C'est Louise... Beaucoup ne comprendront pas, mais merci de ne pas juger. Vous n'êtes pas dans la vie des autres pour avoir votre mot à dire. Chaque façon de vivre est différente", a-t-elle tout d'abord lancé. Visiblement contrariée, la jeune femme de 28 ans a ajouté : "Donc voilà, j'ai peur du moment où l'accouchement va survenir !!! Ma hantise est que ça arrive en pleine nuit !!! Je ne veux surtout pas que Louise se réveille le matin et qu'elle ne voit ni sa maman ni son papa. Louise est sociable mais sauvage. Elle a beaucoup besoin de moi, je suis son repère. Elle n'a pas confiance en beaucoup de monde à part sa maman, son papa et sa nounou. Louise ne se laisse pas prendre au bras si elle ne connaît pas ou si elle ne voit que de temps en temps. C'est comme ça, c'est son caractère !"