Alexia Mori : Émue aux "larmes" pour le premier anniversaire de sa fille

Alexia Mori nage en plein bonheur ! Actuellement enceinte de son deuxième enfant, l'ex-candidate de Secret Story 7 a célébré le tout premier anniversaire de sa petite fille, Louise, en ce jeudi 17 mai 2018. Pour cette belle occasion, la jeune femme de 28 ans n'a (vraiment) pas fait les choses à moitié.

C'est sur son compte Instagram qu'Alexia Mori a souhaité un joyeux anniversaire à son bout de chou : "C'est le coeur énorme et les yeux remplis de larmes que je te souhaite mon amour un joyeux anniversaire. Trop d'émotions aujourd'hui je crois que toutes les mamans savent de quoi je parle... Tu as changé ma vie et je t'en remercie car grâce à toi elle est devenu tellement plus belle. Merci d'avoir fait de moi ta maman. Je t'aime et je t'aimerai toute ma vie #1an #mavie #joyeuxanniversaire." Cette belle déclaration était suivie d'une série de photos où on pouvait admirer Louise avec sa bougie et sa tarte aux framboises en guise de gâteau d'anniversaire.