Alexia (Secret Story 7) : Prête à accoucher, elle dit tout de sa prise de poids

Après s'être éclipsée du monde de la télé-réalité, Alexia Mori, ex-candidate de Secret Story 7, avait annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux. Depuis, la future maman partage son quotidien avec les internautes. Ainsi, ce vendredi 5 mai, elle a partagé une nouvelle photo d'elle sur Instagram. Elle y dévoile son baby bump.

En légende, Alexia Mori a indiqué qu'elle pourrait bien accoucher dans les tout prochains jours : "C'est peut-être pour ce week-end, qui sait." Et d'expliquer : "Je reçois trop plein de messages en plus de futures mamans (enfin, mamans maintenant) qui avaient leur terme quasi comme le mien et qui me disent 'ça y est, j'ai accouché'. Elles accouchent toutes avec un peu d'avance donc peut-être que je vais faire pareil."