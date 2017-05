Alexia (Secret Story 7) au bord de l'accouchement et déjà "amoureuse"

En novembre dernier, Alexia Mori, ex-candidate de Secret Story 7, créait la surprise en révélant être enceinte de 3 mois. Depuis, la future maman continue de partager son quotidien avec ses fans. Ainsi, sur les réseaux sociaux, elle donne régulièrement de ses nouvelles. Hier, mercredi 4 mai, elle a posté une nouvelle photo sur Instagram.

Dessus, la future maman prend la pose dans son lit, en culotte et t-shirt. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle affiche un ventre très arrondi. "Photo de mon petit bidou hier soir. J'en profite de prendre un max de photos car comme vous m'avez dit apparemment il va me manquer !! Alors j'immortalise un max !!", a-t-elle écrit avant d'ajouter : "C'est quand même fou de se dire qu'à l'intérieur il y a ma crevette !! Ou ma saucisse !"