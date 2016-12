Alexia Mori (SS7) enceinte et malade : "Cernes, boutons, rougeurs"... L'enfer !

Alexia Mori se plaît à partager les joies, mais également les peines de sa première grossesse.

Enceinte d'une petite fille, l'ancienne candidate de Secret Story livre souvent ses impressions par le biais de son compte Instagram. Ses abonnés ont ainsi appris qu'elle avait eu une crise d'acné au début de sa grossesse ou encore qu'elle était sous médicaments à cause d'un problème de thyroïde. Et ses mésaventures ne sont semble-t-il pas près de s'arrêter.

En effet, ce jeudi 22 décembre, la belle Alexia a confié avoir attrapé un mauvais rhume. Un coup dur pour la jeune femme qui pensait tenir neuf mois sans être malade : "J'ai vraiment les boules juste à la fin des vacances avant Noel. J'ai la gorge et en feu quand j'avale et la tête comme une cabanon (...). Déjà que j'ai envie de pleurer (et que je pleurs) sans arrêt avec tous ces hormones... Je suis lessivée (...). Cernes, boutons, rougeurs, mal au ventre, mal de tête, mal de gorge. Et encore, je remercie le ciel de ne pas avoir le nez bouché !!", a-t-elle écrit tel quel.

Le réveillon de Noël s'annonce difficile pour l'ancienne petite amie de Vincent Queijo.

J'ai eu bouffées de chaleur et nausées

Quelques jours plus tôt, Alexia Mori s'était confiée sur son passage au laboratoire pour le dépistage du diabète gestationnel. Encore une fois, l'ex-habitante de la Maison des Secrets gardera un souvenir impérissable de ce moment, et pas pour les meilleures raisons. "Je suis arrivée au labo direct une prise de sang puis j'avais 15 min pour boire tranquillement les 75 ml de produits (...). Apres j'ai eu bouffées de chaleur et nausées, je suis sortie plusieurs fois sous la pluie pour prendre un bol d'air frais !! Puis j'ai demandé à m'allonger car j'avais des vertiges et la nausée qui ne passait pas ! Une heure après 2e prise de sang. Je suis restée allongée puis j'ai commencé à me sentir mieux (...). Puis 3e prise de sang et je suis rentrée ! J'avoue que ça m'a tué mais ce n'était pas la mer à boire !"

À la lire, on aurait pu croire le contraire !