Alexia Mori : Péridurale ratée, brûlure... Les détails de son 2e accouchement

Dimanche 9 septembre 2018, Alexia Mori devenait maman pour la deuxième fois. Elle a en effet accouché d'une petite Margot et n'a pas manqué de présenter sa fille à ses abonnés, sur Instagram. La candidate de Secret Story 7 avait ensuite promis de raconter son accouchement en détails et avait précisé qu'il n'avait rien à voir avec celui de Louise (16 mois). Il a fallu attendre lundi 10 septembre pour connaître ses péripéties.

C'est le 8 septembre, à partir de 23h, que la jeune maman de 28 ans a commencé à ressentir des contractions. Si elles étaient espacées au départ, elles étaient déjà plus rapprochées à 1h du matin : "Là faut y aller. Vite je dis à Stéphane d'appeler sa maman qui est en vacances ici pour venir surveiller Louise le reste de la nuit. En espérant que j'accouche avant 7h30, le réveil de Louise."

Une fois à l'hôpital, la compagne de Stéphane a refusé la péridurale car elle voulait que le travail "avance vite, très vite". Elle a donc tout fait pour gérer au mieux ses contractions et y est arrivée "jusqu'à ne plus en pouvoir" : "Je demande la péri. L'anesthésiste m'a piquée quatre fois ! Elle ne voulait pas prendre et je suis restée une heure en boule sur la table avec une sage-femme qui m'appuyait sur les épaules. On m'annonce que si le dernier essai ne fonctionne pas, je dois oublier la péridurale. Je suis désemparée, je tremble de douleur."

Je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie

Alexia était donc soulagée quand on lui a annoncé que le dernier essai était le bon. Mais elle s'est vite rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas. Pour couronner le tout, Stéphane a dû rentrer pour accueillir SOS Médecin qui venait examiner Louise car elle avait des petits boutons. L'ancienne candidate de télé-réalité a alors appelé sa cousine pour lui dire qu'elle accouchait. Ni une ni deux, cette dernière s'est proposée pour garder sa fille. "Entre-temps, je souffre ma race. (...) Contractions dans le dos. P***** je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Et pour couronner le tout, bébé devait m'appuyer sur une veine, ce qui me déclenchait une forte brûlure dans le milieu de la cuisse droite."

Fort heureusement, Stéphane est arrivé à temps pour l'accouchement. Elle lui a donc fait part de ses douleurs et s'est mise sur le côté pour tenter de les atténuer. "La sage-femme m'a dit qu'on allait accoucher comme ça. (...) J'ai eu peur mais dans tous les cas, je ne peux pas me mettre sur le dos tellement j'ai mal au dos et à ma cuisse. (...) Je pousse de toutes mes forces et je suis persuadée de ne jamais y arriver. Dix minutes après, je vois mon bébé sortir dans sa poche. C'était incroyable."

Une fois la poche ouverte, Alexia (qui n'a pas souhaité connaître le sexe de son bébé avant le jour J) a découvert qu'elle venait de mettre au monde une deuxième petite fille. "J'ai pleuré comme une madeleine de joie", a-t-elle conclu.