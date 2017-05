Alexia (Secret Story 7) au bord de l'accouchement : Son ventre plat lui manque !

Heureuse de retrouver très prochainement son corps qu'elle a sculpté avec acharnement, Alexia Mori a poursuivi : "Sinon, mon rendez-vous chez le gynécologue s'est bien passé, ma poupée va bien... Elle est en super bonne position pour sortir enfin tout est parfait. Mon col est toujours à 1 ! Donc il m'a dit veille du terme, si je n'ai pas accouché je dois téléphoner à la maternité pour faire monitoring etc... donc on verra bien. Et non je n'ai pas demandé un décollement de membrane et je ne le ferais pas, ça viendra naturellement."