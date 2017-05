Alexia (Secret Story 7) pressée d'accoucher : "J'ai peur mais hâte"

En effet, Alexia Mori a confié vouloir rencontrer sa petite fille au plus vite. "Je vais au dodo moi... En espérant qu'elle arrive bientôt car ce soir j'en ai un peu marre, les hormones y jouent beaucoup je pense mais je suis en pleine forme. Et j'ai vraiment cette impression que j'aurai beau faire n'importe quoi, elle arrivera le plus tard possible", a écrit la future maman hier, lundi 8 mai, sur Instagram.

Visiblement impatiente, Alexia Mori a poursuivi : "J'ai peur mais hâte, je veux la rencontrer, j'ai plus envie de compter les jours !!!!!"