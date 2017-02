Ali Baddou : Il a enseigné à un candidat à la présidentielle !

Invité de C à vous, vendredi 2 février, Ali Baddou était venu parler de son arrivée sur le service public puisqu'il reprend l'émission Drôle d'endroit pour une rencontre, sur France 3 dès le mois de mars. L'occasion de retracer un peu son parcours, lui qui a notamment été professeur...

Avant de faire de la télévision et de connaître le succès pendant plusieurs années sur l'antenne de Canal +, Ali Baddou (42 ans) a eu un autre métier : chargé de cours de philosophie-politique à Sciences-Po. Dans C à vous, il a dévoilé avoir enseigné à l'un des candidats phares de la prochaine élection présidentielle... Emmanuel Macron ! Pendant dix ans il a enseigné cette matière et, "au tout début" de ses années de prof, il a donc eu le candidat du mouvement En marche !, aujourd'hui âgé de 39 ans, dans sa classe. "Un très bon élève. C'était un des meilleurs de la conférence. Je me souviens lui avoir mis 16 à une dissertation et je ne savais pas qu'il allait peut-être devenir président de la République donc ce n'était pas du fayotage !", a-t-il raconté.

Et Ali Baddou d'en dire un peu plus sur l'élève qu'était Emmanuel Macron à l'époque : "C'était surtout quelqu'un de très intéressé par la matière dont on parlait en classe et qui venait souvent poser des questions, instaurer un dialogue à la fin des cours. C'est pas le cas de tous les étudiants..." Toutefois, l'animateur s'est bien gardé de prendre parti en faveur de l'ancien ministre de l'Économie et a affirmé ne pas vouloir s'engager pour qui que ce soit.

Thomas Montet