Ali Baddou : Du changement pour le présentateur !

Changement de cap pour le journaliste Ali Baddou. Selon les informations de nos confrères de Puremedias.com, après France Inter, il va rejoindre les rangs de France 3 début mars 2017. L'ancien présentateur du Supplément de Canal+ va remplacer Nicolas Demorand pour l'émission culturelle du vendredi soir sur France 3, Drôle d'endroit pour une rencontre, en deuxième partie de soirée, après le Soir 3. Nicolas Demorand pourra ainsi se consacrer avec les attentes en matière d'actualité politique avec la campagne présidentielle.

Contacté par Puremedias, Patrick Charles, directeur des magazines de France 3, a déclaré : "On a choisi un profil qui ressemble à Nicolas. On est très heureux d'accueillir Ali et on veut absolument continuer à développer ce magazine. Par rapport à Nicolas, je veux lui rendre hommage, parce que ce n'était pas facile de lancer une émission culturelle."