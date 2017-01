Alicia Aylies (Miss France 2017) redoute TPMP : "Ça passe ou ça casse !"

Jeudi 5 janvier, Alicia Aylies, notre sublime Miss France 2017, était l'invitée du Buzz TV de TV Magazine. Lors de son interview, la jeune femme de 18 ans a avoué qu'il y avait une émission où elle n'était pas spécialement pressée d'aller : Touche pas à mon poste sur C8.

"Je crois que Cyril Hanouna m'a invitée, a-t-elle affirmé avant de rétablir certaines vérités. J'ai lu dans la presse que je voulais vraiment participer à cette émission... Ce n'est pas du tout ce que j'ai affirmé !" Et de poursuivre avec diplomatie : "Dans des moments de détente, j'aime beaucoup regarder cette émission parce qu'elle me fait vraiment rire. Après, il faut avoir les épaules solides pour aller dans ce talk show. Ça passe ou ça casse..." Peut-être que le passage mouvementé d'Iris Mittenaere (Miss France 2016) dans l'émission n'est pas étranger à cette appréhension.

Pour autant, Alicia Aylies ne manque pas de caractère et ne rechigne pas à enchaîner les interviews dans divers médias... même si elle reconnaît que ce n'est pas quelque chose de naturel pour elle. "Pour moi, ce n'est pas un exercice commun ! En plus, je suis devenue un personnage public alors que j'étais inconnue avant de remporter la couronne de Miss France. J'ai vécu beaucoup de changements !", a-t-elle expliqué. Et d'assurer : "Je ne participe à aucun coaching. La consigne que je me donne est de rester moi-même et de dire ce que je pense. C'est la meilleure façon de répondre aux questions !"

Une chose est sûre, lors de ses prises de parole, Miss France 2017 met un point d'honneur à ne pas évoquer sa vie personnelle. "Je considère qu'il s'agit de ma vie privée et qu'il faut garder des choses pour soi. C'est important de conserver un petit cocon. Cela ne regarde que moi et c'est la raison pour laquelle je n'en parle pas", a-t-elle statué. Voilà qui est clair !