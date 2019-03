Alix (Marseillais) et Benjamin, le spoil de leur couple: la réaction de la prod'

Nouvelle surprise pour Benjamin. Après Trystana, une autre de ses ex a débarqué sur le tournage des Marseillais Asian Tour : Alix. Les deux jeunes gens s'étaient rencontrés lors de la saison 3 des Marseillais vs le reste du monde l'an dernier. Leur histoire s'était malheureusement terminée à cause du manque d'implication du beau brun comme nous l'a expliqué la jeune femme de 24 ans : "J'étais très attachée sentimentalement et je n'avais pas la même réciprocité. (...) Je n'avais pas envie de continuer à me faire ce mal-là, donc je suis partie dans Les Princes."

Alix a en effet participé à la sixième édition des Princes de l'amour, d'où elle est repartie au bras de Rafael. Mais son coeur était ailleurs, elle a donc pris la décision de participer aux Marseillais Asian Tour pour tenter de reconquérir Benjamin.

La candidate de télé-réalité a été très transparente avec Rafael en lui expliquant qu'elle ne savait pas ce qu'il pouvait se passer entre Benjamin et elle. C'est donc tout naturellement que leur idylle a pris fin. Et, une fois en Asie, Alix a réussi à reconquérir son ex. Une histoire qu'ils ont officialisé sur les réseaux sociaux avant la diffusion de l'émission : "Finalement, on a officialisé sur les réseaux sociaux tout simplement parce qu'on en avait marre de se cacher. (...) Les Princes s'est terminée début septembre et le tournage des Marseillais s'est terminé début décembre. On a une vie entre-temps, je ne me sentais pas de cacher ma relation éternellement. (...) On a envie de partager notre bonheur avec les autres. Et je n'ai pas envie de me cacher."

Fort heureusement, la production des Marseillais a été compréhensive : "On m'avait demandé de garder le secret le plus longtemps possible. Mais ils sont humains."

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.