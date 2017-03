Alizée : Sa fille Annily lui ressemble énormément... Ses fans troublés

Alizée est très fière de sa fille Annily (12 ans), fruit de ses anciennes amours avec Jérémy Chatelain. Après avoir fait la promotion de son compte Instagram dédié à la photographie, la chanteuse de 32 ans désormais mariée à Grégoire Lyonnet vient de dévoiler un cliché étonnant de sa petite princesse dimanche 26 mars !

En effet, sur celui-ci, la pré-adolescente apparaît de dos, très brune, avec une coupe au carré... comme celle que l'on associe tant à sa maman ! Et histoire de rendre l'illusion encore plus complète, Annily a également opté pour une petite veste en cuir associée à un jean et des baskets colorées. Cela en devient presque troublant ! "Moi ? Non, ma fille #TropGrande #MyGirl #Love", a commenté Alizée en légende de la photographie likée plus de 17 000 fois !

"J'ai cru que c'était toi", "OMG, elle te ressemble vraiment", "Waow on dirait toi ! Telle mère, telle fille", "Oh la vache ! Sosie complet de dos. C'est une grande maintenant", "La ressemblance est frappante, je me suis fait avoir !", "On dirait toi au début de ta carrière de chanteuse, trop de ressemblance de dos", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Trop chou !