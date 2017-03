Amal Clooney enceinte : La future maman chic et combattante à New York

Elle n'est pas qu'une "femme de", et une future maman de jumeaux, Amal Clooney est une avocate en droit international à la réputation mondiale. C'est en ce nom que la Libano-Britannique de 39 ans a plaidé jeudi 9 mars au siège des Nations unies.

Discrète depuis son apparition remarquée et réussie à la dernière cérémonie des César, durant laquelle elle a dévoilé pour la toute première fois son ventre rond de façon officielle, Amal Clooney est apparue tel un rayon de soleil à New York. Lumineuse, élégante et sophistiquée dans un ensemble jaune signé Bottega Veneta, l'épouse de George Clooney a attiré tous les regards à la sortie de son hôtel. Non accompagnée du célèbre américain de 55 ans, reparti de Paris avec un César d'honneur, Amal Clooney a plaidé avec assurance aux Nations unies.

Militante des droits de l'homme, la future maman a poursuivi sa lutte contre Daesh en demandant l'ouverture d'une enquête sur les exactions de l'organisation de l'État islamique (EI). La prestigieuse avocate est déterminée à en finir avec les massacres commis par l'organisation terroriste en Afrique et au Moyen-Orient.

Lors d'une récente interview accordée à la BBC, Amal Clooney s'est confiée sur son mariage médiatique avec George Clooney (célébré en Italie en septembre 2014) et sur la manière dont il l'aidait dans ses combats. "Je pense que si cela aide plus de personnes à réaliser ce qu'il se passe pour les Yézidis et l'État islamique (EI), et que cela entraîne des actions pour aider mes clients, c'est une vraie bonne publicité", a-t-elle déclaré. Mais l'intérêt porté à son mariage ne suffit pas non plus à remporter de vrais combats. "Si vous n'avez pas de dossiers intéressants et que vous n'avez pas de messages concrets à délivrer, alors cette exposition médiatique ne vous mènera pas très loin", a-t-elle tenu à nuancer.

Olivia Maunoury