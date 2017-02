César 2017 : George Clooney complice de Jean Dujardin et so in love d'Amal

À 55 ans, George Clooney a reçu un César d'honneur lors de la 42e cérémonie des César du Cinéma. Sous les yeux de sa femme enceinte, Amal, l'acteur, réalisateur, scénariste et producteur. Introduite assez fort justement par le maître de cérémonie Jérôme Commandeur comme une icône, la star hollywoodienne s'est remettre ce prix par Jean Dujardin après un résumé de sa déjà riche carrière et une logique standing-ovation.

Face une Amal fière et les yeux brillants, George Clooney a savouré. "Nice shoes", a ironisé Jean Dujardin à son arrivée sur scène au moment de lui remettre son prix, référence à cette fameuse réplique dans une pub Nespresso. Traducteur de fortune, l'acteur oscarisé pour The Artist a joué d'auto-dérision. George Clooney a également rendu hommage à sa femme Amal. "Il n'y a pas un jour que je passe sans être fier d'être ton mari", a déclaré l'acteur. Je suis tellement impatient de voir ce que l'avenir nous réserve aussi et plus particulièrement les mois qui arrivent... Je t'aime beaucoup."

Moins romantique mais tout aussi droit, Clooney a ensuite pris la parole pour prendre à parti Donald Trump dans un discours aussi solennel, juste qu'engagé, citant notamment les mots d'Edward R. Murrow, un journaliste engagé dont il s'est s'est inspiré pour signer le film Good Night and Good Luck. Un beau message de paix conclu d'un "good night and good luck", clin d'oeil ce qui restera comme l'un des plus beaux films de la carrière de George Clooney.

