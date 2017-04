Amanda Crew : Un homme lui envoie son sexe en photo, elle reste cool...

De nos jours, avec l'utilisation des portables, des réseaux sociaux et des applications, le sexe virtuel occupe une place de plus en plus importante : sextos, dickpics... Mais, parfois, cela dérape. L'actrice Amanda Crew peut en témoigner.

La star canadienne de 30 ans, notamment vue dans Destination finale 3 ou Charlie St. Cloud, a partagé sur son compte Twitter une capture d'écran d'une conversation par SMS entretenue brièvement avec un inconnu qui lui avait envoyé par erreur... une photo de son pénis ! L'actrice n'a pas pu s'empêcher de s'amuser de cette situation, qu'elle a préférée prendre avec légèreté. "Mauvais numéro mon gars. (...) T'inquiète pas, j'ai déjà supprimé la photo", a-t-elle répondu à son correspondant, qui était très embarrassé.

Amandra Crew, que l'on retrouve actuellement dans la série Silicon Valley sur HBO, n'est pas la première star à recevoir ce genre de messages. En effet, Debra Messing en avait aussi reçu mais cela ne l'avait pas amusée du tout...