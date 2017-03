Amanda Seyfried maman : L'actrice a donné naissance à son premier enfant

Un mariage dans le plus grand secret et une naissance. Mars 2017 restera à jamais un mois exceptionnel pour Amanda Seyfried. E! annonce que la jeune actrice de 31 ans a accouché de son premier enfant. Une heureuse nouvelle confirmée par l'agent de la star américaine. Amanda Seyfried et son mari Thomas Sadoski sont les parents d'une petite fille, dont le prénom n'a pas encore été dévoilé.

Il y a tout juste une semaine, Thomas Sadoski révélait avoir épousé en catimini Amanda Seyfried sur le plateau de James Corden. L'animateur pourtant très proche de la star de Mamma Mia ! ignorait que les deux fiancés s'étaient passés la bague au doigt. C'est à dire à quel point le couple s'est montré discret. "On s'est enfui... On s'est envolé quelque part dans le pays, on n'était que tous les deux, on a fait notre truc. On a passé une superbe journée, c'était parfait", a confié le comédien notamment vu dans The Newsroom, avant de livrer une déclaration d'amour à son épouse : "Amanda est la personne que j'aime et que j'admire le plus au monde." Le mariage a eu lieu le 12 mars.

La grossesse d'Amanda Seyfried avait été annoncée en novembre dernier par E!, quelques semaines seulement après ses fiançailles avec Thomas Sadoski, 40 ans, qui ont eu lieu en septembre, après six mois d'amour. Lors de l'avant-première de The Last Word à Los Angeles, une comédie avec Shirley MacLaine sortie aux États-Unis le 3 mars, Amanda Seyfried s'était dit "prête à rencontrer l'enfant". De son côté, Thomas Sadoski s'était confié dans le talk show d'Harry Connick Jr., Harry (NBC). "Je suis plus excité de devenir père avec Amanda comme partenaire que je ne l'ai jamais été à propos de quoi que ce soit d'autre dans ma vie", avait-il déclaré.

Si Amanda Seyfried ne devrait pas reprendre tout de suite le chemin des tournages pour se consacrer à son bébé, l'actrice apparaîtra beaucoup sur les écrans cette année. En plus de The Last Word, elle sera également à l'affiche d'un long métrage ultrasecret de Nash Edgerton avec Charlize Theron, d'une comédie intitulée The Clapper avec Leah Remini et Ed Helms, mais aussi de Twin Peaks, Anon (le prochain film SF d'Andrew Niccol avec Clive Owen ) et First Reformed, un drama de Paul Schrader avec Ethan Hawke .

