Amber Heard : En solo au Met Gala devant son ex et sa nouvelle chérie, Grimes

On espère pour Amber Heard qu'elle ne regrette pas sa rupture avec le milliardaire Elon Musk... Lundi 7 mai 2018, le Metropolitan Museum of Art accueillait l'édition 2018 du prestigieux Met Gala. De nombreux invités et stars ont ainsi assisté à l'ouverture de l'exposition "Corps célestes : Mode et imagerie catholique" pour le Met. Parmi eux, Amber Heard...

La bombe de 28 ans a fait crépiter les flashs en arrivant dans une robe rouge Carolina Herrera et une couronne d'épines dorée Jennifer Meyer. Tout en élégance, classe et glamour, l'ex-femme de Johnny Depp a également fait parler sa sensualité, avec ses lèvres pulpeuses renforcées par un rouge sombre et son dos nu sublimant une chute de reins divines.

Non loin d'elle se trouvait son dernier petit ami en date, le milliardaire et PDG de Tesla, Elon Musk. Sauf que ce dernier, chic dans son smoking noir et blanc, n'était pas seul ! Il a profité de cet événement incontournable pour officialiser son idylle avec la chanteuse canadienne Grimes. En effet, les deux tourtereaux ont pris la pose ensemble et affiché une tendre complicité. Il y a quelques jours, la presse people s'enflammait déjà sur cette présumée histoire d'amour, laissant entendre qu'Elon Musk avait déjà oublié la jolie Amber avec Claire Elise Boucher (alias Grimes sur scène).

Amber Heard et Elon Musk ont rompu une deuxième (et dernière fois) en février dernier, après s'être déjà séparé à l'été 2017 parce que leurs agendas respectifs ne permettaient pas au couple d'envisager un avenir solide. Depuis, l'homme d'affaires de 46 ans a rencontré la chanteuse canadienne de 16 ans sa cadette. "Ils se voient, mais ils ont fait en sorte de passer inaperçus", expliquait une source à People. Force est de constater que le couple a décidé d'officialiser au grand jour son amour.