Amber Heard : L'ex de Johnny Depp larguée par son milliardaire, il réagit

Après un an de relation et des rumeurs de mariage, Amber Heard et Elon Musk ont rompu. Selon le Daily Mail, généralement réputé pour sa crédibilité en matière de sources people, le PDG de Tesla Motors et Paypal a quitté l'actrice américaine après s'être heurté au caractère "manipulateur" et "égoïste" de sa compagne.

"Tout est fini entre Amber et Elon et elle est dévastée. C'était sa décision à lui. Il a rompu il y a une semaine. Il a entendu certaines choses à propos de son comportement qui ne lui plaisaient pas du tout. Amber peut être très manipulatrice et égoïste. Elon est de retour à Los Angeles tandis qu'elle panse ses plaies en Australie", a-t-il été révélé au cours du week-end du 6 août.

En Océanie jusqu'au mois d'octobre prochain pour assurer le tournage d'Aquaman, l'ex-femme de Johnny Depp n'a pas commenté publiquement ce nouveau déboire amoureux. En revanche, l'entrepreneur de 46 ans (dont la fortune personnelle est estimée à 16,6 milliards de dollars selon Forbes) a profité d'une récente publication de son ex pour réagir sur Instagram.

Sur la photo en question, Amber Heard est coiffée d'une perruque rouge après avoir revêtu le costume de Mera, la compagne d'Aquaman. La comédienne tient une fourchette qu'elle passe dans ses cheveux. Dans un photo-montage, elle fait ainsi le parallèle entre son personnage et celui d'Ariel, du dessin-animé Disney La Petite Sirène.