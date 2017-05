Amber Rose et Blac Chyna : Divines égéries d'un soutien-gorge révolutionnaire

Amber Rose et Blac Chyna sont deux des femmes les plus sexy de la planète ! Un statut qu'elles consolident sur Instagram, où elles régalent leurs millions de followers. L'application de partage d'images représente également un support publicitaire pour les amies stars, sur lequel elles vantent les mérites d'un soutien-gorge révolutionnaire...

Un soutien-gorge décolleté, dos nu et sans bretelle ? Amber et Angela (le vrai prénom de Blac Chyna) approuvent ! Les deux bombes de 33 et 29 ans ont tenu à partager leur trouvaille en publiant sur Instagram des vidéos d'elles portant le produit.

La marque de sous-vêtements Sneaky Vault a trouvé en Amber Rose et Blac Chyna ses ambassadrices idéales.