Amel Bent attaquée sur sa silhouette : sa riposte aux "grossophobes"

En 2004, Amel Bent chantait : "Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis." Des paroles toujours d'actualité quinze ans plus tard et une philosophie que la chanteuse de 33 ans défend plus que jamais.

Le 12 avril 2019, celle qui s'apprête à publier un nouvel album intitulé Demain a partagé une photo d'elle prise lors d'une soirée qui s'est déroulée la veille. Amel Bent se trouvait en effet le 11 avril au lancement de la collection capsule "I am not a rapper" de la marque ElevenParis, en présence de deux invités d'honneur : le chanteur Maître Gims et sa femme Demdem. A cette occasion, Amel Bent portait une robe asymétrique associée à une ceinture dorée et des escarpins transparents.

Suite à la publication de sa photo sur Instagram, prise à partir de la taille, l'interprète de Si on te demande a reçu de nombreux commentaires. Si la plupart sont positifs, certains sont agressifs et s'attaquent directement à la silhouette de l'artiste.

Pas question pour Amel Bent de laisser passer de telles discriminations, la maman de Sofia (3 ans) et Hana (1 an et demi) a choisi de riposter. Ainsi, le samedi 13 avril, elle s'est emparée de son compte Twitter pour republier certaines critiques reçues : "Ça te met pas en valeur", "Ça te grossit", et surtout leur répondre. "Donc je dois m'habiller de façon à paraître plus mince aux yeux des gens et pas comme moi j'aime ? Mdr... Les grossophobes là...", a-t-elle rétorqué. Une réponse bien envoyée de la part de celle qui a prouvé lors du festival Cannesseries qu'elle est parfaitement bien dans son corps.