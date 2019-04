Maître Gims et Demdem câlins comme jamais, pour une grande soirée avec Vitaa

La dernière apparition officielle de Maître Gims et de sa femme Demdem remontait à novembre 2018, lorsque le couple discret avait foulé le tapis rouge des NRJ Music Awards à Cannes. Les amoureux étaient de sortie le jeudi 11 avril 2019, invités d'honneur d'une grande soirée organisée par ElevenParis, à Paris. La marque sort ce vendredi 12 avril une collection capsule "I am not a rapper" mise en avant ces derniers jours.

Tandis que Maître Gims avait opté pour un sweat multicolore de la collection spéciale, son épouse avait choisi un look ultraféminin. Demdem portait une combinaison fine et dorée à capuche et décolletée associée à une petite pochette bleu électrique portée à la taille et des escarpins transparents. Rare dans les médias – ses dernières confidences face caméra datent de mars 2018 quand elle avait accepté de participer au documentaire Maître Gims, à coeur ouvert diffusé sur W9 –, Demdem forme un tandem de choc avec le chanteur. Lors de cette soirée mode, le couple est apparu étonnamment très proche, échangeant de nombreux gestes tendres et même des baisers.

Il faut dire que l'interprète de Miami Vice et son épouse étaient un peu comme à la maison, entourés de leurs proches. Dadju, le frère de Maître Gims, Vitaa, Slimane, Kendji Girac, Nawell Madani, Djibril Cissé ont tous participé à la soirée ElevenParis. Amel Bent, qui se trouvait un peu plus tôt à Cannes pour le festival CanneSeries, a également assisté à l'événement, dans une robe asymétrique. Trois anciennes Miss France ont aussi été invitées : Maéva Coucke (Miss France 2018), Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007), de passage à Paris pour enregistrer Touche pas à mon poste people (C8), et Flora Coquerel (Miss France 2014) accompagnée de son chéri Ugo Ciulla, se sont retrouvées. Toutes ont pu profiter des minishows de Maître Gims et de Dadju.

La collection "I am not a rapper" a bénéficié d'une large campagne de communication sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités mettant en avant les pièces inédites avec des reprises de Demdem sur sa page Instagram. Nabilla Benattia et Thomas Vergara, qui attendent leur premier enfant, ont reçu des créations, tout comme le footballeur Paul Pogba ou encore le rappeur Orelsan.