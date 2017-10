Amel Bent, coach dans The Voice Kids : "J'ai pris du recul sur ma carrière..."

Lundi 2 octobre 2017, TF1 dévoilait le nom de la nouvelle coach de The Voice Kids : Amel Bent. Interrogée par nos confrères de Télé 7 jours, la star de 32 ans qui s'assiéra aux côtés de Jenifer, Patrick Fiori et l'autre nouveau Soprano a accepté d'évoquer les raisons de son arrivée dans le concours !

"C'est une question de timing", a d'emblée commenté Amel Bent qui avait toujours refusé, jusque-là, de participer à des télé-crochets. Et la star – actuellement enceinte de son deuxième enfant – de poursuivre : "Dans une carrière, il y a des bons et des moins bons moments pour faire les choses. C'est vrai qu'on me l'a proposé plusieurs fois, sur différentes chaînes, mais j'étais dans le feu de l'action de ma propre histoire : soit sur scène, soit en promo d'album. Là, j'ai pris pas mal de recul sur ma carrière, j'ai pris du temps pour moi. Quand on m'a fait cette proposition, ça m'a paru être le bon moment. (...) De ce que me disent les copains, Jenifer notamment, c'est une super aventure humaine, c'est beau et positif."

Concernant le genre de coach qu'elle aspire à être, Amel Bent a ensuite expliqué : "Je suis jeune maman (Sofia, 1 an et demi) et je pense avoir développé un côté maternel que je n'avais pas avant. Il n'y aura que de la bienveillance et de l'amour venant de moi. Je suis issue d'un télé-crochet, donc je vais pouvoir les rassurer. De plus, je n'ai jamais gagné une compétition. Je sais donc ce que c'est de partir tôt dans une aventure, ce qu'on a envie d'entendre à ce moment-là. Je peux aussi leur dire que, justement, même si on ne gagne pas, on peut réussir après."

Une interview à retrouver en intégralité, dès le 13 octobre, dans Télé 7 jours.