Amel Bent enceinte : Un ventre de plus en plus arrondi qui parle de lui-même...

Les semaines passent et Amel Bent n'a toujours pas officiellement confirmé cette deuxième grossesse qui ne laisse à présent plus aucune place au doute. Aux mots, la chanteuse de 32 ans préfère les photos.

Comme elle en a pris l'habitude depuis la mi-août, date de la première photo de son ventre arrondi, la jeune maman a publié un nouveau selfie sur sa page Instagram le 3 octobre. Bien décidée à rester très féminine pour l'arrivée prochaine d'un nouvel enfant, Amel Bent n'hésite pas à dégainer les tenues courtes et les cuissardes. C'est ainsi que l'artiste révélée dans Nouvelle Star s'affiche en robe pull et cuissardes peep toes beiges devant son miroir. Un look validé par ses milliers d'abonnés, qui en profitent pour la féliciter une nouvelle fois pour l'agrandissement de sa famille à venir. "Trop belle, félicitations à toi", "Magnifique, félicitations", commentent les internautes, certains à se risquant à lui demander quand ce deuxième enfant pointera le bout de son nez. Qu'ils ne s'attendent pas à une réponse, elle ne viendra pas !