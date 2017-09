Amel Bent : Ventre arrondi et cuissardes, la future maman joue la carte du sexy

"Miroir, miroir dis-moi qui est la plus belle ?" Pour les fans d'Amel Bent il ne fait aucun que c'est la chanteuse. Régulièrement présente sur les réseaux sociaux, pour partager quelques clichés de vacances ou illustrer sa vie de jeune maman, Amel Bent a publié une photo qui a tout particulièrement fait parler d'elle à la mi-août. Celle d'un ventre arrondi et de nouvelles formes qu'on ne lui connaissait pas jusqu'alors. A peine avait-elle mis en ligne cette image d'elle prenant un bain de soleil sur un transat, dans un maillot de bain Vichy, que l'artiste de 32 ans a récolté de nombreuses félicitations. Trois semaines plus tard, les mêmes heureux messages continuent d'affluer sur sa page Instagram.

Samedi 9 septembre, la maman de l'adorable petite Sofia a choisi de se dévoiler en solitaire à ses 217 000 abonnés. Face à son miroir, Amel Bent pose dans une robe courte qui épouse à la perfection sa jolie silhouette, pièce de luxe signée Balmain qu'elle a choisi d'associer à une paire de cuissardes noires. Si son ventre arrondi attire une nouvelle fois l'oeil, la future maman maîtrise la prise de poids liée à la grossesse. Les fans sont littéralement sous le charme. "La plus belle", "Tu es magnifique j'adore", "Sublime !!", les compliments fusent tandis que certains internautes cite son baby bump dans leurs commentaires: "Jolie et joli bidon", "Félicitations !!! C'est magnifique", "Sublime ma belle... Encore plus avec ce p'tit bidou d'amour", peut-on notamment lire.