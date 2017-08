Amel Bent enceinte ? La photo de son ventre rond qui confirme...

Amel Bent n'a pas choisi des mots mais une photo pour confirmer l'heureuse nouvelle. Comme le rapportaient certaines rumeurs dès la fin du mois de juin, la chanteuse française de 32 ans est bien enceinte de son deuxième enfant, un peu plus plus d'un an après la naissance de sa fille Sofia. La jeune maman lui offrira ainsi un petit frère ou une petite soeur dans quelques mois.

Très discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée, Amel Bent n'avait pas commenté les rumeurs de grossesse. C'est au détour d'une photo postée sur sa page Instagram le 15 août que l'artiste révélée en 2004 dans Nouvelle Star a dévoilé son baby bump, de nouvelles rondeurs qui ne laissent aucun doute sur sa grossesse puisque la chanteuse s'était beaucoup affinée après son premier accouchement.

Face au soleil, dans un maillot de bain une-pièce imprimé Vichy, Amel Bent s'expose au naturel, affichant un large sourire qui en dit long sur son bonheur. La poitrine généreuse et le ventre rond, la future maman n'a pas légendé la photo. Qu'importe, ses fans lui ont très rapidement adressé des messages de félicitations, alors que beaucoup attendaient avec impatience son come-back musical, qui se trouve, de fait, repoussé : "Félicitations ma belle", "Encore un bébé félicitations", "Oh, un nouveau baby Bent ! Félicitations Minoucha", "Félicitations pour ce nouveau bonheur", "Amel oui tu es superbe mais snif tu n'es pas près de nous revenir en chansons... moi j'attendais ton retour avec impatience", peut-on notamment lire parmi les nombreux commentaires.