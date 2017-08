Amel Bent : Jolie photo de sa fille, avant l'arrivée du prochain bébé...

Amel Bent passe un bel été avec sa famille et, sur Instagram, elle dévoile au compte-gouttes certains de ses beaux moments. Ce mardi 22 août 2017, la populaire chanteuse a partagé un cliché de sa fille Sofia (1 an et demi)...

Protectrice avec sa fille, née de son mariage avec Patrick Antonelli - qui est sorti de prison il y a déjà presque un an mais n'a toujours pas été jugé -, Amel Bent diffuse très peu de photos d'elle. Mais, de temps en temps, elle aime bien partager avec ses fans quelques images de son quotidien de maman.

Sur Instagram, elle vient de dévoiler une photo de Sofia, tête penchée en avant, les cheveux masquant partiellement son visage, accompagnée du commentaire "My girl". La fière maman, qui prépare son retour à la musique, va prochainement avoir un peu moins de temps pour sa princesse puisqu'elle est enceinte de son deuxième enfant. Une grossesse qu'elle n'a pas officiellement confirmée mais que son baby bump laisse clairement deviner.