The Voice Kids 5 : Soprano remplace M. Pokora, une chanteuse devient la 4e coach

C'est désormais officiel, Soprano est bel et bien le nouveau coach de The Voice Kids sur TF1 en remplacement de M. Pokora. Mais ce n'est pas tout...

En effet, comme l'a confirmé la Une lundi 2 octobre 2017, le chanteur et rappeur de 38 ans à qui l'on doit les tubes Roule, Clown ou encore No Me Mires Mas en duo avec Kendji Girac et dont la dernière tournée remporte actuellement un succès considérable à travers la France rejoindra bien les coachs Patrick Fiori et Jenifer dans The Voice Kids 5. On a donc la confirmation que Patrick Fiori et Jenifer seront bien présents !

De plus, la version kids du télé-crochet montant en puissance chaque année, Purepeople.com est en mesure de vous confirmer que la chanteuse Amel Bent (32 ans), maman d'une petite Sofia (19 mois) et enceinte de son deuxième enfant, rejoindra elle aussi les coachs de The Voice Kids pour la saison 5. L'émission passera donc de trois à quatre fauteuils rouges et la parité sera respectée !

Les tournages de cette nouvelle saison devraient d'ailleurs débuter, comme chaque année, fin octobre afin que l'émission soit finalement diffusée durant l'été 2018.

Une chose est sûre, Soprano avait jusque-là bien brouillé les pistes autour de son arrivée dans la "The Voice Family" puisque, interrogé par nos confrères de Télé Star il y a quelques jours, il déclarait : "Ça n'a jamais été une option. Il y a des rumeurs qui ont circulé parce que j'ai été coach spécial dans une émission de The Voice Kids. Mais bon, il y aura peut-être d'autres projets." Et de poursuivre tout de même : "J'aime beaucoup ce type d'émission, donc si on m'appelle, je serai au rendez-vous."