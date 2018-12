Amel Bent grimée en homme : Sa transformation bluffante en image !

En parallèle de son rôle de coach dans The Voice Kids (TF1), Amel Bent s'est lancée dans un tout autre projet. La chanteuse de 33 ans participe en effet à Kings, une série documentaire tournée en caméra cachée et dans laquelle plusieurs personnalités féminines se glissent dans la peau d'hommes. L'interprète de Ma philosophie se transforme alors en Jamel... et c'est bluffant !

Lundi 3 décembre 2018, Amel Bent a publié sur Instagram une photo d'elle déguisée en Jamel. En veste Lacoste blanche et coiffée d'une casquette, la chanteuse surprend avec... une barbe ! De quoi impressionner les internautes comme en témoignent les commentaires sous le poste. "Méconnaissable !", "Excellent travail", "Hallucinant", "Mais t'es trop beau en mec", "Bizarrement ça te va bien comme ça, même si je te préfères en Amel", peut-on lire. D'autres ont quant à eux noté une ressemblance avec... l'acteur français Manu Payet, l'animateur Moundir, le comédien Tarek Boudali ou encore le rappeur Lartiste !