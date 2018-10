Amel Bent se transforme en homme : "Je suis devenue Jamel"

Amel Bent se lance dans un nouveau projet, inattendu. Interviewée par le magazine Télé 7 Jours, la chanteuse de 33 ans a fait savoir qu'elle allait bientôt se glisser dans la peau... d'un homme !

C'est pour la chaîne Canal+ Décalé et la série documentaire intitulée Kings, tournée en caméra cachée, que la jurée de The Voice Kids (émission qui fera son grand retour le 12 octobre prochain avec Jenifer, Soprano et Patrick Fiori) va devenir Jamel. Aux côtés de la drôle Melha Bedia, Amel Bent, déguisée en garçon donc, a participé à un match de football avec des garçons, suivi d'un match avec des supporters, avant de jouer aux cartes avec des personnes âgées. Et apparemment tous se sont fait berner. Une chose possible grâce à un maquillage et des tenues adaptées. La jeune femme raconte : "Je suis devenue Jamel : je porte une combinaison qui écrase la poitrine pour qu'on ne devine rien."



Et la maman star a un pris un malin plaisir à entrer dans la peau d'un homme : "Petites, dans nos banlieues, on rêvait de savoir ce que les garçons disaient entre eux, sans que l'on puisse participer à leurs conversations. Là, on l'a fait."



Plusieurs humoristes et comédiennes se sont également prêtées au jeu. C'est le cas de Melha Bedia, Nicole Ferroni, Les Brigitte, Cécile de France ou encore Ludivine Sagnier... Cette émission qui a pour but d'"appréhender la problématique de la construction du genre", comme le déclare le dossier de presse, sera visible au mois de novembre.