The Voice Kids : Bilal Hassani adoré par Janet Jackson et Amel Bent

En 2015, Bilal Hassani faisait ses premiers pas sur le devant de la scène en participant à la deuxième saison du télé-crochet The Voice Kids (TF1). A seulement 15 ans, le jeune garçon avait impressionné par ses capacités vocales. Éliminé à l'étape des battle, notamment face à Lenni-Kim, l'ancien élève de Patrick Fiori n'a pas abandonné son rêve de percer dans la musique.

Quatre ans plus tard, le jeune Bilal a bien grandi. Homosexuel assumé, il arbore un look excentrique en s'amusant à changer constamment d'apparence. Perruques, maquillages, accessoires... Il ose tout ! Mais surtout, Bilal continue de séduire grâce à ses talents musicaux. Sur Youtube, le jeune homme publie régulièrement des reprises de tubes populaires. Sa dernière cover en date : Djadja d'Aya Nakamura. Ce qui lui a permis de récolter près de 2 millions de vues.

Mais avec le succès vient toujours les critiques. Parmi ses 450 000 followers, Bilal Hassani essuie chaque jours des flopées d'attaques, notamment sur son image. Mais le chanteur n'en a que faire des haters quand il peut compter sur le soutien de deux personnalités très célèbres.

En effet, son originalité et son style auront fini par payer auprès de la star internationale Janet Jackson. L'artiste américaine n'a pas hésité à partager l'une de ses vidéos sur Twitter dans laquelle il reprend justement son single, Made for now. Amel Bent lui emboîte le pas en couvrant Bilal de compliments : "Tu me fais trop kiffer ! je te souhaite le best dans ta life" écrivait-elle sur Twitter. De quoi faire rougir de plaisir Bilal !